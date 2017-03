Informacja prasowa z dnia 16.03.2017 r.

Marjon van Dalen, Kalifat albo śmierć, liczba stron: 160, cena: 22,90 zł, ISBN: 978-83-8065-065-7

Męczennicy XXI wieku

Jak podaje Amnesty International, rokrocznie w północnej części Nigerii ginie więcej chrześcijan niż na całym Bliskim Wschodzie. Głównym sprawcą tej sytuacji jest Boko Haram, jedna z najokrutniejszych organizacji terrorystycznych na świecie sprzymierzona z Państwem Islamskim. Holenderska dziennikarka Marjon van Dalen porusza temat chrześcijan w książce Kalifat albo śmierć, która właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Świętego Wojciecha.

Autorka, odwiedzając miasteczko Jos leżące w północnej części Nigerii, spotkała się z chrześcijanami prześladowanymi przez islamistów. Jednym z nich był Habila Adamu, który cudem przeżył, a potem w równie cudowny sposób został uzdrowiony przez Boga. Lekarze i on sam uważają to za cud.

28 listopada 2012 r. o jedenastej w nocy do domu Habili na północy Nigerii wtargnęli czterej bojownicy islamistycznej sekty Boko Haram, uzbrojeni w broń AK-47. Dali mu do wyboru: przejście na islam lub śmierć. – Jestem gotowy umrzeć jako chrześcijan – odparł Habila…

Boko Haram

Z dziennikarską dociekliwością pokazuje ona też drugą stronę tej niezwykle trudnej sytuacji. Spotyka również Bahdriego do dziś uciekającego przed organizacjami terrorystycznymi. Niegdyś był jednym z nich – członkiem grupy terrorystycznej Boko Haram. Trzy razy we śnie ukazywał mu się Jezus i nawoływał do nawrócenia, ale Bahdri nie potrafił znaleźć spokoju. Zbyt wiele ofiar miał na sumieniu.

Na kartach książki dochodzi do niezwykłego spotkania Habili i Bahdriego. To dzięki temu wydarzeniu Bahdri doświadczył łaski przebaczenia i wreszcie odnalazł spokój.

Reportaż pod niezwykłym patronatem

Książka Marjon van Dalen Kalifat albo śmierć w Polsce ukazała się pod honorowymi patronatami Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan oraz Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które wspierają nie tylko materialnie ale również i duchowo poszkodowanych

w miejscach największych konfliktów. To kolejny tom w serii Reportaż ukazujący się nakładem Wydawnictwa Świętego Wojciecha, który ukazuje z fotograficzną, dziennikarską dokładnością realia życia chrześcijan żyjących w obliczu codziennego zagrożenia.

Habila Adamu w Polsce

Na zaproszenie Wydawnictwa Świętego Wojciecha oraz Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan Habila Adamu odwiedzi Polskę już w maju br. Spotka się ze wszystkimi, którym los prześladowanych nie jest obojętny i będzie głosem tych, którzy oddali swoje życie w imię Jezusa Chrystusa. Od 5 maja 2017 roku, odwiedzi kolejno Gdańsk, Poznań, Konstantynów Łódzki oraz Warszawę. Szczegóły wizyty w kolejnych informacjach prasowych oraz na stronie www.swietywojciech.pl.