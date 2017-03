Informacja prasowa z dnia 14.03.2017 r.

Ks. Jonathan Morris, Droga pogody ducha, liczba stron: 248, cena: 34,90 zł, ISBN 978-83-8065-022-0

Recepta na pozytywne życie

Codzienne stresy potrafią zniszczyć człowiekowi życie. Powodują dyskomfort, niepokój, wreszcie – obezwładniający lęk. Jak temu zaradzić? Gotową receptą na przezwyciężenie tych negatywnych stanów jest najnowsza książka ks. Jonathana Morrisa – Droga pogody ducha, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Świętego Wojciecha.

Ksiądz Jonathan Morris zachęca czytelników do kontemplacji Modlitwy o pogodę ducha. Jak podkreśla autor – porusza ona czułą strunę, przenika granice poszczególnych doświadczeń religijnych, by wreszcie dotknąć czegoś blisko związanego z łączącym nas wszystkich człowieczeństwem.

Ksiądz Morris pokazuje, że ta prosta modlitwa pomaga odzyskać bezcenny pokój ducha. Analizując ją słowo po słowie, pozwala nam zobaczyć nadzieję i spełnienie. Głębię w niej odnajdzie gorliwy chrześcijanin, jak i najbardziej sceptyczny poszukujący. To otwarty, pozbawiony lęku dialog z Bogiem.

Ks. Morris w książce przekonuje, że najważniejsze jest zaufanie, choć nasze czyny często wydają się drobne, ale w połączeniu z Bożą łaską mogą stać się wielkie. To niesamowite, ponieważ to prawdziwa próba spotkania z Bogiem w Jego sercu i przylgnięcia swoim sercem do Niego.

Droga pogody ducha w USA zyskała rzesze wiernych czytelników i znalazła się na liście bestsellerów New York Timesa oraz stała się bestsellerem największej księgarni internetowej na świecie – Amazon.

Modlitwa o pogodę ducha jest wykorzystywana w terapii osób uzależnionych, dlatego też książka ks. Jonathana Morrisa może również wspomóc osoby zmagające się ze swymi słabościami.

O autorze:

Jonathan Morris to znany i lubiany duchowny w USA, występujący w mediach również jako ekspert w FOX News Channel i prowadzi katolicką audycję radiową. Był konsultantem merytorycznym przy superprodukcji Pasja – Mela Gibsona. Niezwykle ważnym przeżyciem duchowym jak i karierze dziennikarskiej była praca korespondenta z Watykanu w roku 2005, kiedy to relacjonował chorobę i śmierć Jana Pawła II. Posługuje w kościele na nowojorskim Bronksie. Jest autorem bestselleru „New York Timesa” God Wants You Happy oraz książki The Promise: God’s Purpose and Plan for When Life Hurts.