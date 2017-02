Informacja prasowa z dnia 31.01.2017 r.

Susan May Warren, Chłopak z sąsiedztwa, liczba stron: 384, cena: 34,90 zł, ISBN: 978-83-7516-795-5

Czasami prawdziwa miłość może mieszkać po sąsiedzku…

Miłość przychodzi w życiu, kiedy najmniej się tego spodziewamy, przekonała się o tym główna bohaterka powieści Susan May Warren – Chłopak z sąsiedztwa, która właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Świętego Wojciecha.

Ataki paniki spowodowane tragicznym wypadkiem uwięziły Issy Presley w czterech ścianach jej domu, skąd dziewczyna prowadzi audycję radiową Moje Niemądre Serce o poszukiwaniu miłości idealnej i relacjach damsko-męskich. Sama jednak nie zamierza z nikim się wiązać. Mężczyzna, który wprowadza się do domu obok, może i wygląda nieźle, ale z manierami i ogładą neandertalczyka jest ostatnim kandydatem, z którym Issy umówiłaby się na randkę. Życie lubi jednak płatać figle.

Issy od dawna tkwi w przekonaniu, że miłość nie jest warta ryzyka. Do czasu, dopóki na antenie nie poznaje tajemniczego chłopaka, który już od pierwszej chwili zaczyna ją intrygować.

Chłopak z sąsiedztwa to doskonały prezent na zbliżający się Dzień Zakochanych.

O autorze:

Susan May Warren, laureatka RITA Award, autorka ponad trzydziestu powieści, których wciągające fabuły i niezapomniani bohaterowie podbijają serca nie tylko czytelników, ale i krytyków. Przez osiem lat razem z mężem i czwórką dzieci mieszkała w Rosji, pracując jako misjonarka, nim wróciła do Minnesoty, aby zająć się pisaniem. Chłopak z sąsiedztwa to kolejna powieść ukazująca się nakładem Wydawnictwa Świętego Wojciecha po takich jak Postaw na mnie, Nie znacie mnie oraz Cień twojego uśmiechu.