Informacja prasowa z dnia 2.12.2016 r.

Rebecca St. James, Nancy Rue, Wybór Sary,

liczba stron: 384, cena: 34,90 zł, ISBN: 978-83-7516-800-6

Wybór Sary…życie

W ostatnim czasie Polską opinią publiczną wstrząsnęła dyskusja wokół nowelizacji ustawy antyaborcyjnej, co wywołało burzę zwłaszcza wśród zwolenników aborcji. Wydawnictwo Świętego Wojciecha przygotowało niezwykle ważną powieść dla kobiet, poruszającą ten bardzo trudny temat – Wybór Sary.

Bliski awans ma zapewnić Sarze wszystko, o czym zawsze marzyła. Ale właśnie wtedy na jej drodze do sukcesu pojawia się… ciąża. I choć dziewczynie wydaje się, że kocha swojego chłopaka, to nie ma pewności, czy okaże się on odpowiedzialnym ojcem. A stanowisko, o które stara się Sara, zwolniło się tylko dlatego, że pracująca na nim kobieta odchodzi na urlop macierzyński.

Rozdarta pomiędzy radami koleżanek z pracy oraz naleganiami matki i siostry, w obliczu niepewności co do związku z Mattem i wobec pustki, jaką zostawił po sobie zmarły ojciec, Sara nie ma pojęcia, co zrobić.

Kiedy dziewczyna patrzy na kartkę bożonarodzeniową otrzymaną od tajemniczej starszej kobiety, w jej głowie pojawiają się trzy wizje przyszłości. Czy może jednak im zaufać? Czy są one wyrazami pragnień rozdartego serca? A może to prawdziwe wizje od Boga, o którym Sara myślała, że się od niej odwrócił?

To historia o dojrzewaniu do macierzyństwa i cudzie, jaki może się wydarzyć tylko w Boże Narodzenie…

Wybór Sary ukazuje się jako kolejny tom znanej i lubianej serii beletrystyki kobiecej – Smaki życia.

O autorach:

Rebecca St. James to znana piosenkarka i autorka tekstów piosenek, zdobywczyni nagród Grammy i Dove, a także aktorka i pisarka – ma już na swym koncie bestsellerowe powieści.

Nancy Rue jest autorką ponad stu książek dla nastolatków, dzieci i dorosłych. Większość

z nich to bestsellery. Nancy jest też częstym gościem programów radiowych jako ekspert

w sprawach dotyczących młodych ludzi.